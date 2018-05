Słoniowacizna nóg to bardzo uciążliwa choroba, która nie pozwala na normalne życie. Na tę przypadłość cierpi między innymi 21-latek z Filipin Gerald Coronado. Jego koszmar trwa już 6 lat, ale teraz pojawiła się nadzieja na skuteczne leczenie.

Pierwsze objawy tej choroby u Geralda pojawiły się sześć lat temu. Od tego czasu 21-latek przeszedł wiele operacji, które miały poprawić jego stan zdrowia, ale choroba cały czas daje o sobie znać i uniemożliwia normalne życie.

Moje nogi wyglądają tak od 2012 roku. Są wielkie i nie mogę przez to chodzić. Miałem w przeszłości operacje, ale to tylko pogarszało sprawę. One cały czas rosną - ­mówi Gerald Coronado.

Jego rodziny nie stać na leczenie, ale pojawiła się nowa nadzieja - wsparcie rządu. Przedstawiciele władz Filipin postanowili sfinansować Geraldowi kolejną operację. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy wysłali mnie do szpitala. Bardzo dziękuję doktorom, którzy będą mnie leczyć - powiedział Coronado.

21-latek przebywa w szpitalu od niedzieli. Miał już przeprowadzone badania. Lekarze mają nadzieję, że pod koniec tego tygodnia uda się go zoperować.

Słoniowacizna to obrzęk limfatyczny tkanek, który jest wywołany zastojem limfy. Jest to spowodowane przez wady wrodzone lub nabyte uszkodzenie naczyń chłonnych.