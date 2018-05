Do Lublina przyjeżdżają pierwsi zagraniczni chirurdzy-okuliści w ramach Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych ESASO w szwajcarskim Lugano. Jej jedyny europejski oddział ruszył w Klinice Okulistyki Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Jedną z pierwszych szkolących się jest dr Joanna Capoferii ze Szwajcarii, która uczy się wykonywania zabiegu witrektomii.

To wielki prestiż dla Lublina, ponieważ potwierdza po pierwsze wyposażenie kliniki na światowym poziomie, ale przede wszystkim, czego nie da się kupić za pieniądze, najwyższej światowej klasy specjalistów. Jednym z nich jest prof. Robert Rejdak - szef Kliniki Okulistyki Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - od lat zapraszany do Szwajcarii jako wykładowca. Istotą ESASO jest to, żeby chirurdzy już praktykujący, często z wieloletnim doświadczeniem, mieli możliwość uczenia się od największych autorytetów z poszczególnych dziedzin okulistyki. Według europejskich i światowych standardów. Szkolenia prowadzą specjaliści o uznanej międzynarodowej renomie - mówi prof. Rejdak.

W ramach szkolenia ESASO do Lublina przyjechała dr Joanna Capoferii ze Szwajcarii. Pod okiem prof. Rejdaka i lubelskiego zespołu asystuje przy zabiegach witrektomii. To najwyższy poziom wtajemniczenia w chirurgii oka. W Polsce takie zabiegi wykonuje kilkunastu specjalistów, w Europie najwyżej 200 - mówi prof. Rejdak.

Myślę, że jest to najtrudniejsza procedura chirurgiczna. Ja jestem chirurgiem, od wielu lat operuję i to jest ta jedyna część chirurgii oka, której mi brakuje - mówi dr Joanna Capoferii ze Szwajcarii - Wielu chirurgów ze względu na jego poziom trudności, delikatności, boi się, nie chce go wykonywać. Ja już od kilku lat się do tego przygotowuję. Przeszłam kursy teoretyczne i kilka praktycznych na razie na symulatorach, w tym uznawany za bardzo prestiżowy w tym zakresie kurs w niemieckim Bremen. Czas na asystowanie przy prawdziwych zabiegach na ludzkim oku.

Do samodzielnych zabiegów jeszcze potrzeba pani doktor około 2 lat, mimo że jest już bardzo doświadczonym chirurgiem, samodzielnie operującym. To jednak setki zabiegów, przy których trzeba asystować, zanim wykona się go samodzielnie. Przy witrektomii ważne jest doświadczenie - mówi prof. Robert Rejdak.

Do lubelskiej Kliniki Okulistyki SPSK 1 Uniwersytetu Medycznego na pierwszych kursach pojawili się m.in. lekarze z Włoch, Turcji, czy Grecji. Daje to możliwość prowadzenia również wspólnych badań naukowych i wymiany doświadczeń z całym światem.

Oprócz szkoleń dla tych już najbardziej zaawansowanych chirurgów w ramach ESASO w Lublinie będą również realizowane szkolenia dla młodych lekarzy, którzy zdobywają dopiero doświadczenie. Każdy kolejny stopień zaawansowania będzie otwierał drogę do bardziej skomplikowanych procedur. Certyfikat ESASO uznawany jest w środowisku okulistycznym jako najbardziej prestiżowy, bo egzamin zawsze zdaje się u największych światowych autorytetów.

