800 złotych podwyżki domagają się pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Jak mówią, to propozycja do rozpoczęcia negocjacji, których dyrekcja nie podejmuje. W tej chwili decyduje się, czy w placówce rozpocznie się strajk. Do piątku 8 czerwca potrwa referendum w tej sprawie.

REKLAMA