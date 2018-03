Opóźnia się decyzja Ministerstwa Zdrowia w sprawie podwyżek dla ratowników medycznych pracujących poza systemem. W lipcu ratownicy wynegocjowali w sumie dwa razy po 400 złotych dodatku do pensji. Ze względu na procedury, dodatkowe pieniądze dostali jednak tylko ci jeżdżący w karetkach. Pozostali - zapowiadają akcją strajkową. Interwencję w tej sprawie zapowiedział już wcześniej szef resortu zdrowia. "Opóźnienie wynika z trudnej metodologii wyliczania tego, z olbrzymiego rozrzutu miejsc ich zatrudnienia. My nie spodziewaliśmy się nawet, gdzie ratownicy są zatrudnieni" - dodaje w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Opóźnia się decyzja Ministerstwa Zdrowia w sprawie podwyżek dla ratowników medycznych pracujących poza systemem / Bartłomiej Paulus / RMF FM

Z danych, które NFZ zebrał z dużym trudem, musi to wyliczyć. To opóźnienie nie będzie miało negatywnego na efektu. Liczą się efekty, a nie droga dojścia. Jak Fundusz to wyliczy, minister zaakceptuje i źródło finansowania będzie jasno określone, to wtedy będzie rozporządzenie. Nie chcę podawać konkretnych dat - tłumaczy wiceminister Marek Tombarkiewicz.



Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych przypomina tymczasem w liście do Ministerstwa Zdrowia, że resort nie wywiązał się z porozumienia. "31.01.2018 odbyło się spotkania ministra z przedstawicielami KPRM, gdzie padły jasne deklaracje ze strony rządowej rozwiązania problemu braku realizacji porozumienia (...) informujemy o podjęciu działań mających na celu rozpoczęcie akcji strajkowej w sposób zgodny z zapisami prawa. Na informację ze strony rządowej dotyczącą podjętych działań mających na celu dotrzymanie ustaleń porozumienia zawartego w dniu 18.07.2017 r. oczekujemy do dnia 16.03.2018 r. Po upływie powyższego terminu rozpoczniemy akcję strajkową" - podkreślają ratownicy medyczni.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiadał w ubiegłym tygodniu w wywiadach przygotowanie przez resort aktu prawnego, który będzie zobowiązywał dyrektorów do zapłaty podwyżek. Szef resortu zdrowia dodawał też, że na uchwalenie czeka ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.



Poprzedni minister zdrowia stwierdził, że tę sprawę powinni załatwić miedzy sobą dyrektorzy poszczególnych szpitali oraz oddziałów NFZ. Konstanty Radziwiłł utrzymywał, że nie będzie wydawał osobnej decyzji dla ratowników poza systemem.



Równoległe rozmowy z pielęgniarkami

W poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie robocze przedstawicieli resortu zdrowia z reprezentantkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek. Główny temat rozmów to braki kadrowe wśród pielęgniarek oraz wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Poprzednie spotkanie, w czasie którego rozmawiano o tych kwestiach odbyło się w ostatni czwartek.



(ug)