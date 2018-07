Nawet 400 tysięcy pacjentów regularnie zażywa leki kardiologiczne wycofane z obrotu przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Chodzi o preparaty zawierające pochodzącą z Chin substancję czynną o nazwie valsartanum, która mogła być zanieczyszczona. W sumie z polskich aptek zniknęło 48 preparatów. To leki stosowane głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W Polsce rocznie sprzedaje się około 9 milionów opakowań leków zawierających substancję valsartanum.

W Polsce z nadciśnieniem tętniczym zmaga się kilkanaście milionów osób.

Pacjenci powinni zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego po receptę. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wypisze receptę na preparat zawierający valsartanum, ale niezanieczyszczony. Takie preparaty również są dostępne w Polsce, część z nich jest refundowana. Lekarz może też wybrać lek z inną substancją czynną, ale z tej samej grupy - podpowiada profesor Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W naszej opinii nie stanowi to na dziś zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta - dodaje.

"Wizyta u lekarza nie jest niezbędna"

Lekarze przekonują, że wizyta w ich gabinecie nie jest niezbędna. Jeżeli pacjent ma wątpliwości, wizyta u lekarza byłaby wskazana. W mojej ocenie to nie jest obligatoryjne, ponieważ większość pacjentów to osoby z wieloletnim nadciśnieniem, leczeni tym preparatem i farmaceuta świadomy tego, jakie preparaty są dostępne, niezanieczyszczone, może świadomie takiej zamiany dokonać. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, farmaceuta ma takie prawo - przekonuje profesor Piotr Ponikowski.

Interwencja Europejskiej Agencji Leków

Powodem rekomendacji Europejskiej Agencji Leków jest zanieczyszczenie, jakie wykryto w substancji czynnej używanej do produkcji leków. Europejska Agencja Leków wspólnie z państwami członkowskimi UE ocenia obecnie wpływ stosowania produktów zawierających zanieczyszczony valsartanum na zdrowie Pacjentów. Jednakże jako środek prewencji, w trosce o bezpieczeństwo polskich Pacjentów, Główny Inspektor Farmaceutyczny zadecydował o wycofaniu z rynku produktów leczniczych zawierających valsartanum, który pochodził od wymienionego wyżej wytwórcy - czytamy w komunikacie GIF. Produkty lecznicze zawierające valsartanum to jedna z grup produktów stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Osoby zażywające do tej pory produkty lecznicze wskazane w decyzjach powinny niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym, celem ustalenia dalszego sposobu terapii - brzmi komunikat.

