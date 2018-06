Rodziny pacjentów szpitala w Gosport na południu Anglii domagają się sprawiedliwości dla swych bliskich. Jak ustaliło dochodzenie, życie ponad 450 z nich zostało skrócone przez nieuzasadnione stosowanie środków znieczulających.

Środki były przepisywane przez dr Jane Barton przez 12 lat. Wszystko miało miejsce pod koniec lat 90. Nie miało to klinicznego uzasadnienia. W rezultacie doprowadziło to do komplikacji u pacjentów w sędziwym wieku i przyczyniały się do ich przedwczesnej śmierci. Według najnowszych doniesień nawet 600 osób mogło umrzeć w ten sposób w wyniku nadmiernego przepisywania morfiny.

Piętnaście najbardziej drastycznych przypadków powinno trafić do sądu, a przeciwko winnym powinny zostać wysunięte zarzuty kryminalne - mówi krewna jednego ze zmarłych pacjentów szpitala w Gosport.

Wciąż nie jest znana dokładna liczba zgonów, które mogły być spowodowane podawaniem leków. Z uwagi na upływ czasu, wielu dokumentów nie udało się zlokalizować. W 2010 roku lekarka utraciła prawo do wykonywania zawodu i przeszła na emeryturę.

Rodziny zmarłych uważają, że sam raport w tej sprawie nie wystarcza. Ich zdaniem konkretne osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Są oburzone z powodu przeciągającego się dochodzenia i protekcji, jaką środowisko medyczne otaczało Jane Barton, mimo jej ewidentnych błędów w pracy.

Już w 1991 roku przełożeni lekarki otrzymali alarmujące informacje od jednej z pielęgniarek, zaniepokojonej jej nonszalanckim stosunkiem do przepisywania środków odurzających. Sygnał ten został jednak zignorowany. Lekarka pracowała na oddziale składającym się z 20 łóżek. Zazwyczaj pojawiała się tam na wieczornych i nocnych zmianach, sprawując opiekę nad pacjentami bez dodatkowego nadzoru.